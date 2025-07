UFC 319 ganha reforço de peso com estreia de Aaron Pico no co-main event

A aguardada estreia de Aaron Pico no Ultimate já tem data, local e adversário definidos. Visto por muitos como uma grande promessa do MMA americano, o ex-lutador do Bellator enfrentará o britânico invicto Lerone Murphy no 'co-main event' do UFC 319, agendado para 16 de agosto, no United Center, em Chicago (EUA).

Inicialmente, Pico enfrentaria Movsar Evloev no card realizado em Abu Dhabi, mas o russo precisou deixar o confronto por razões ainda não divulgadas. Em vez de mantê-lo na programação com um novo oponente, a organização preferiu remanejá-lo para uma data posterior e dar maior destaque ao seu debute. Agora, ele terá pela frente Murphy (16-0-1), que vem de vitória sobre Josh Emmett e mantém sua invencibilidade no Ultimate.

Com um cartel de 13 triunfos e quatro derrotas, Pico sofreu apenas um revés nas últimas dez apresentações - consequência de uma lesão no ombro no combate diante de Jeremy Kennedy. Aos 28 anos, o norte-americano acumula conquistas relevantes no wrestling e no boxe amador, o que alimentou grande expectativa desde o início de sua trajetória profissional.

Apesar da troca de adversário, o embate segue relevante para a divisão dos penas (66 kg). Evloev, então número 1 do ranking, representaria um teste de alto nível, mas Murphy - atual sexto colocado - também oferece um desafio de respeito e pode servir como termômetro para o potencial de Pico no palco mais competitivo do esporte.

Brasileiros em ação

Além da luta principal entre Dricus Du Plessis e Khamzat Chimaev, válida pelo cinturão dos médios (84 kg), o UFC 319 contará com cinco representantes. Os brasileiros estarão divididos entre os cards principal e preliminar do evento.

No card principal, Carlos Prates busca recuperação após perder sua invencibilidade no UFC e terá pela frente o experiente Geoff Neal, em duelo pela categoria dos meio-médios (77 kg). Já entre as atrações preliminares, Edson Barboza encara Drakkar Klose em confronto de veteranos no peso leve (70 kg).

Outra presença de destaque é a de Jéssica 'Bate-Estaca'. Em má fase, a ex-campeã dos palhas (52 kg) mede forças com Lupita Godinez. No mesmo segmento do evento, Diego Ferreira terá pela frente o norte-americano Bobby 'King' Green, enquanto Karine Silva enfrenta JJ Aldrich, no peso-mosca (57 kg) feminino.

