Troféu Brasil de Atletismo reúne medalhistas olímpicos e mundiais em São Paulo

Os fãs e os integrantes da comunidade do atletismo poderão encontrar e interagir com medalhistas olímpicos e em Mundiais na festa da principal competição do calendário: o 44º Troféu Brasil de Atletismo, que será realizado de quinta-feira a domingo (31/7 a 3/8) no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo (km 11,5 da Rodovia dos Imigrantes).

A entrada é gratuita. O evento também terá transmissão do Canal Olímpico e da TV Atletismo Brasil.

Rosângela Santos fará sua "última corrida" de 100 m no Troféu Brasil, uma despedida simbólica das pistas, no primeiro dia de competições, quinta-feira (31/7), às 15h40 (de Brasília).

A velocista é medalhista olímpica com o revezamento 4×100 m e a brasileira mais rápida do atletismo nacional, com 10.91, recorde sul-americano obtido em 6 de agosto de 2017. Aos 17 anos, fechou o revezamento 4×100 m de Pequim-2008 (o Brasil herdou o bronze oito anos depois, quando a Rússia foi punida por doping). A equipe tinha Rosemar Coelho Neto, Lucimar Moura e Thaíssa Barbosa Presti.

Todas as medalhistas estarão no Troféu Brasil, assim como os velocistas Bruno Lins, José Carlos Gomes Moreira, o Codó, Robson Caetano (bronze olímpico em Seul-1988 nos 200 m) e Sandro Viana, todos ídolos do Atletismo Brasil e medalhistas com o revezamento 4×100 m.

Também estarão no Troféu Brasil os medalhistas olímpicos André Domingos, Claudio Roberto de Souza, Claudinei Quirino, Edson Luciano Ribeiro, Raphael Raimundo de Oliveira e Vicente Lenilson de Lima, da histórica campanha do revezamento 4×100 m nos Jogos de Sydney-2000, medalha de prata que completará 25 anos no dia 30 de setembro de 2000.

O quarteto Vicente Lenílson, Edson Luciano, André Domingos e Claudinei Quirino entrou na pista do Estádio Olímpico de Sydney para fazer história em 37.90, recorde sul-americano por duas décadas. Claudinho correu a semifinal e assim como Raphael Raymundo ajudou na preparação. A equipe era comandada pelo treinador Jayme Netto. Todos estarão no CTPB para fotos com os fãs e os atletas, e também participação nas premiações, nas entrevistas e em ações com patrocinadores.

A turma dos saltos também estará representada, tanto pela campeã olímpica Maurren Maggi (ouro no salto em distância em Pequim-2008), como pela campeã mundial Fabiana Murer, que vai comentar a prova do salto com vara - a final será na quinta-feira (31/7), pela manhã, com Juliana De Menis Campos, na TV Atletismo Brasil, canal do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Outros saltadores que estarão no CTPB, como os ídolos são Keila Costa e Mauro Vinícius Hilário da Silva, o Duda, medalhistas em Mundiais.

As provas de meio-fundo e fundo estarão representadas por Zequinha Barbosa (ouro nos 800 m no Mundial Indoor de Indianápolis-1987; bronze no Mundial de Roma-1987 e prata no de Tóquio-1991), por Osmar Santos (bronze nos 800 m no Mundial Indoor de Budapeste-2004) e o maratonista Ronaldo da Costa, único recordista mundial da maratona que o Brasil já teve.

A lista de ídolos tem muitos outros nomes, vários deles em atividade: o campeão olímpico Thiago Braz, no salto com vara (Rio-2016); o medalhista olímpico Caio Bonfim, prata nos 20 km em Paris-2024 (vai marchar na primeira prova do Troféu Brasil, quinta-feira, às 7 horas); o campeão mundial indoor no arremesso do peso, Darlan Romani; e Sanderlei Parrela, medalhista mundial nos 400 m e técnico de Matheus Lima, destaque dos 400 m e dos 400 m com barreiras.