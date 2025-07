Transmissão ao vivo de Botafogo x RB Bragantino pela Copa do Brasil: onde assistir

Botafogo e Red Bull Bragantino medem forças hoje, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? O duelo será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Botafogo passou pelo Capital na fase anterior da Copa do Brasil. O Glorioso venceu com um placar agregado de 4 a 1.

O Bragantino eliminou o Criciúma na 3ª rodada da competição. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Massa Bruta reagiu em grande estilo e goleou por 6 a 0 em Bragança Paulista para avançar.

Botafogo x Red Bull Bragantino -- Oitavas de final da Copa do Brasil