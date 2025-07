Stabile confirma desejo de seguir à frente do Corinthians se Augusto for destituído

Presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile nutre o desejo de seguir à frente do clube caso o presidente afastado Augusto Melo seja definitivamente destituído. O mandatário confirmou a informação em entrevista coletiva na tarde da última segunda-feira, no Parque São Jorge.

Questionado sobre o tema, ele afirmou que quer "concluir o trabalho" se esta também for a vontade dos conselheiros. Augusto Melo, vale lembrar, foi afastado da presidência pelo Conselho Deliberativo no último dia 26 de maio, mas a decisão será retificada ou confirmada pelos sócios na Assembleia Geral que acontecerá em agosto. O dirigente, aliás, já avisou que não irá renunciar.

Caso ele sofra o impeachment, o CD convocará eleições indiretas para definir a nova diretoria para um mandato 'tampão', ou seja, somente até o fim de 2026.

"Sim, se o Conselho entender que eu devo continuar, eu comecei um trabalho e devo terminar. O Conselho Deliberativo que vai decidir se eu vou dar continuidade a esse trabalho. Tive pouco tempo, mas grandes coisas já foram feitas. Se o Conselho assim entender, me coloco à disposição", declarou.

Segunda-feira de treinamento no CT Dr. Joaquim Grava. ?? ? Confira o treino completo na Corinthians TV! ?? https://t.co/wj5i1itYfo#VaiCorinthians pic.twitter.com/GVAUURIktb ? Corinthians (@Corinthians) July 28, 2025

Stabile também foi perguntado sobre a presença de membros de antigas gestões na diretoria interina. Ele explicou dizendo que precisava do apoio de pessoas competentes e que já conheciam o clube.

"Falei sobre a questão de você contratar pessoas que não tem conhecimento do que está acontecendo no Corinthians. Preciso de pessoas que já têm algum conhecimento na área. Eu preciso de gente com conhecimento", comentou.

"O sistema é presidencialista. Quem decide é o presidente. Mas, prefiro tomar a decisão em grupos, porque a chance de errar é menor. Muitas ações tomadas no passado foram pessoais. A presidência é bem assim, ele faz o que acha que deve ser feito. Tive que juntar pessoas competentes dentro do clube, que têm conhecimento. O presidente tem que colocar as pessoas para trabalhar, não pegar a caneta e fazer contas. É assim que tem que ser feito. Se não a gente não organiza, não colocamos responsabilidade nas pessoas. Tenho que ouvir a todos. A decisão é do presidente, depois que ele ouviu as pessoas. O Corinthians está mudando, não é mais o Corinthians de sempre", finalizou.

A Assembleia que definirá o futuro de Augusto Melo no Corinthians está marcada para o dia 9 de agosto, no Parque São Jorge. A votação será das 9h às 17h (de Brasília).