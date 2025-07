'Sintético perdeu memória': Lavieri explica situação do gramado do Allianz

Alvo de reclamação de Abel Ferreira, o gramado sintético do Allianz Parque passa por um processo de "perda de memória", explicou o colunista Danilo Lavieri no UOL News Esporte.

O que teve foi a troca do composto. No gramado sintético, os fios de plásticos continuaram, não foram trocados desde o começo, são os mesmos fios. Tem um composto dentro do gramado, que era um termoplástico antigamente, que é aquilo que virou uma borracha, que virou um chiclete na chuteira dos jogadores.

Eles trocaram este composto pela cortiça, que é um material semelhante ao que tem no campo do Botafogo. Então, o que agora eles estão analisando é que o gramado está perdendo o que eles chamam de memória.

Memória é assim: tem lá os fios, o jogador joga, o fio dobra, depois de um tempo ele volta -- dobra e volta, como a grama natural. A tecnologia é feita para o plástico se comportar como se fosse uma grama natural e não é o que está acontecendo -- a memória está sendo perdida.

Danilo Lavieri

Segundo o colunista, a WTorre argumenta que o gramado segue no padrão Fifa, mas deve fazer uma troca completa dos tapetes ao final do ano.

Teoricamente, o material tem garantia de 10 anos, mas após cinco anos de uso intenso (além dos jogos de futebol há o calendário de shows no Allianz Parque) apresenta sinais de desgate.

O Abel reclamou e agora eles vão ter que conversar sobre isso. A princípio, a troca está programada para o fim do ano, depois do Brasileirão. O gramado está ruim, a gente já sabe. O Abel falou, o Gustavo Gómez falou. Só que a WTorre diz que está dentro do padrão Fifa.

Mesmo que a Fifa aprove, e realmente a Fifa aprova, porque como é um gramado sintético, eles têm que fazer até mais inspeção do que o gramado natural, o importante é o que sente o jogador, o que sente a comissão técnica. E eles não estão gostando.

Vai ser esse clima até o final do ano. Eles estão tentando amenizar, ver o que podem fazer para melhorar até o final do ano. O fato é que a gente está em 29 de julho e não vamos ter melhora significativa até o final do ano.

Danilo Lavieri

De acordo com o colunista, diante da situação do Allianz, o Palmeiras pode mandar alguns dos seus jogos em Barueri, o que já está sendo debatido nos bastidores do clube.

