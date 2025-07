Seleção Brasileira de basquete fará jogo de exibição antes da Americup

Em preparação para a disputa da Americup da Nicarágua, entre 22 a 31 de agosto, a Seleção Brasileira masculina de basquete irá realizar uma partida entre os próprios atletas convocados. No SESC Guarapari, em Espírito Santo, os jogadores serão divididos nos times Brasil Verde e Brasil Branco para um duelo, no dia 9 de agosto, às 18h (de Brasília), no Ginásio principal.

A abertura dos portões no Sesc Guarapari será às 16h e a partida será dividida em três quartos de dez minutos.

Os ingressos estão à venda no Portal Tickzi e podem ser adquiridos a partir de R$ 25. Há também a opção de cadeira de quadra. A entrada da torcida será pelo portão principal do SESC Guarapari.

Neste duelo, a Seleção terá em ação nomes como Bruno Caboclo, Mãozinha, Yago, Benite, Léo Meindl, Georginho e Lucas Dias, todos olímpicos em Paris 2024. O jovem Mathias Vasquez, de 17 anos, também irá marcar presença na exibição.

Estrelas do basquete nacional como Tim Soares, Gui Deodato, Ruan Miranda, Reynan, Alexey, Caio Pacheco, Kevin Crescenzi e Márcio Santos também estarão presentes.