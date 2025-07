São Paulo x Athletico-PR: 10 últimos jogos mostram desequilíbrio

O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira contra o Athletico-PR no início do confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. O retrospecto recente contra o Furacão traz um sentimento de confiança para a equipe paulista.

Nas últimas 10 partidas, o São Paulo tem demonstrado um domínio sobre o Athletico-PR. A equipe do Morumbis soma 6 vitórias, 3 empates e somente 1 derrota.

Neste período, o São Paulo atuou em 5 partidas como mandante, como vai acontecer na quinta-feira, e não amargou derrotas. O Tricolor conquistou 4 vitórias e 1 empate.

São Paulo: desvantagem na Copa do Brasil

Em compensação, o Athletico-PR levou a melhor na única vez em que as equipes se encontraram na Copa do Brasil. Isso ocorreu em 2018, na fase de quartas de final.

A partida de ida, realizada na Arena da Baixada, o Athletico-PR ganhou por 2 a 1. Na volta, o Furacão arrancou um empate por 2 a 2 na capital paulista e assegurou a vaga para a semifinal.