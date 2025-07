São Paulo se reapresenta e inicia preparação para o duelo contra o Athletico-PR pela Copa do Brasil

O São Paulo se reapresentou, nesta terça-feira, no SuperCT, e iniciou a preparação para o duelo contra o Athletico-PR, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida acontece nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis.

Os titulares na vitória sobre o Fluminense, no último domingo, por 3 a 1, fizeram exercícios regenerativos na parte interna do CT, com foco em mobilidade e força.

O restante do elenco treinou no gramado, sob a supervisão do técnico Hernán Crespo. Após o aquecimento, os jogadores realizaram um treinamento de fundamentos técnicos e finalizações. Por fim, um enfrentamento entre duas equipes em espaço reduzido encerrou o treino.

? Dia de reapresentação no SuperCT com foco total na Copa do Brasil! Confira como foi o treino! #VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/YLrZ7XUSRj ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 29, 2025

A atividade desta terça-feira ficou marcada pelo início do processo de transição do atacante Lucas Moura, que se recupera de um procedimento no joelho direito. O camisa 7 treinou no gramado com a preparação física do clube.

Na manhã desta quarta-feira, o São Paulo encerra sua preparação para receber o Athletico-PR no SuperCT.

Duelo contra o Athletico-PR

O Tricolor Paulista chega embalado para a partida contra o Furacão pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O São Paulo vem de três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e superou o Fluminense no último domingo, por 3 a 1, no Morumbis.

Por outro lado, o Athletico-PR vive um momento ruim na Série B e não vence há quatro rodadas, com duas derrotas e dois empates no período.

O jogo de volta entre as equipes acontece na próxima quinta-feira, às 19h30, na Ligga Arena.