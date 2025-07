São Paulo perde para o RB Bragantino e sai da zona de classificação no Campeonato Brasileiro sub-17

O São Paulo recebeu o Red Bull Bragantino, nesta terça-feira, pela 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-17, no CT Laudo Natel, em Cotia. Os visitantes venceram por 4 a 2, com gols de Manu, Teodoro, David Lucas e Joanderson. Thiago e Renan marcaram para o Tricolor.

Com o resultado, o São Paulo caiu para a 10ª posição, com 18 pontos conquistados, e saiu da zona de classificação para a próxima fase da competição. Por outro lado, o Red Bull Bragantino subiu para a 8ª posição, com 20 pontos conquistados.

As duas equipes voltam a campo neste sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Paulista sub-17. O São Paulo recebe o Guarani, às 11 horas (de Brasília), no CT Laudo Natel. O Red Bull Bragantino recebe o Meia Noite, no mesmo horário, no CPD Red Bull Bragantino, em Atibaia.

Logo aos oito minutos de jogo, o Red Bull Bragantino abriu o placar. Após cobrança de falta, Paulinho escorou de cabeça para o meio da área e Manu bateu no cantinho, sem chances para o goleiro. O São Paulo buscou o empate aos 12 minutos. Lino bateu o escanteio na medida e Thiago mandou para o fundo das redes.

Aos 22, em nova cobrança de falta pelo lado direito, Teodoro desviou na primeira trave e recolocou o Red Bull Bragantino em vantagem. Depois de jogada pela direita, Marquinhos Monteiro cruzou e encontrou David Lucas, que cabeceou para o fundo do gol e marcou o terceiro dos visitantes, aos 29 minutos.

Já no segundo tempo, Renan recebeu de Zabarelli e arriscou de muito longe para marcar um golaço e descontar para o São Paulo, aos 13 minutos. Aos 20, Marquinhos levantou a bola na área, mas a zaga do Tricolor afastou. Joanderson ficou com a sobra a ampliou para o RB Bragantino.