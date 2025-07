São Paulo fecha parceria e vai fazer mapeamento genético dos jogadores

O São Paulo iniciou um projeto de mapeamento genético dos atletas em parceria com a SOMMOS. A proposta é usar os dados de DNA para adaptar treinos, prevenir lesões e melhorar o rendimento esportivo.

O que aconteceu

O clube já testou 50 atletas das categorias de base, entre feminino e masculino. A próxima etapa envolve exames com 50 jogadores do elenco profissional masculino, no CT

Segundo o clube, o objetivo do projeto é individualizar o cuidado com os atletas. O São Paulo quer adaptar rotinas de treino e recuperação conforme a predisposição genética de cada jogador.

A iniciativa partiu do departamento médico do clube e vem sendo implementada em etapas desde o início do ano. O foco está em antecipar riscos de lesão, ajustar cargas de trabalho e auxiliar no desenvolvimento físico a longo prazo.

Os testes da base já foram processados e o clube finaliza a fase de aconselhamento genético com os atletas. A expectativa é concluir os exames com o time profissional nas próximas semanas.

A coleta é feita por raspagem bucal e os resultados são processados no laboratório. Após os exames, cada atleta passa por consulta com um especialista em genética esportiva.