São Paulo confirma mais de 20 mil ingressos vendidos para jogo contra o Athletico-PR

O São Paulo confirmou nesta terça-feira que mais de 20 mil ingressos para o jogo contra o Athletico-PR já foram vendidos. O duelo é válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Tricolor tenta manter a boa média de público acumulada nos últimos dois jogos no Morumbis. Mais de 40 mil pessoas acompanham as vitórias do time de Hernán Crespo contra Corinthians e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

Os torcedores ainda podem adquirir as entradas para o embate através do site oficial de comercialização de ingressos do clube. O preço dos bilhetes varia de R$ 25,00 a R$ 400,00.

Lugar de #TricolorDesdeSempre é no MorumBIS! ? Mais de 2??0?? mil ingressos vendidos para o duelo desta quinta-feira, às 19h30, contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil. Garanta o seu > https://t.co/vQUEO6Oo6a #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/eNeV5WiooD ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 29, 2025

A boa fase da equipe são-paulina pode atrair mais torcedores ao estádio. O São Paulo ostenta uma série de três triunfos consecutivos e perdeu apenas um de seus últimos cinco jogos.

O Tricolor Paulista iniciou sua campanha na Copa do Brasil na última fase, em que eliminou o Náutico. Na ocasião, a equipe do Morumbi venceu os dois jogos do duelo.

São Paulo e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira, no Morumbis, a partir das 19h30 (de Brasília).