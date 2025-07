Santos tem a segunda pior média de chutes certos no Brasileirão; veja

A crise ofensiva do Santos não se resume apenas ao jejum de gols dos centroavantes. Dados do Brasileirão reforçam a dificuldade do Peixe em finalizar com qualidade: entre os 20 clubes da Série A, o Alvinegro Praiano tem a segunda pior média de finalizações certas por jogo, com apenas 3,0 chutes no alvo por partida ? à frente apenas do Juventude, que registra 2,5. Os dados são do Sofascore.

O contraste com os líderes da estatística é grande. O Flamengo, dono do ataque mais eficiente nesse aspecto, finaliza corretamente 5,9 vezes por jogo. Botafogo (5,1), Atlético-MG (4,9) e Cruzeiro (4,9) aparecem na sequência. Já o rival Corinthians, por exemplo, também vive momento conturbado e é o antepenúltimo da lista, com 3,4 chutes certos por rodada.

A dificuldade de converter chances em gols tem refletido diretamente na tabela. Após o empate em 2 a 2 com o Sport, no sábado, o Santos foi ultrapassado pelo Vasco, que empatou com o Internacional no domingo, e voltou à zona de rebaixamento. Ambos têm 15 pontos, mas o time carioca leva vantagem nos critérios de desempate e ainda possui um jogo a menos.

Além disso, o desempenho recente do Santos evidencia a fase delicada: são três jogos sem vitória ? derrotas para Mirassol e Inter, além do empate em Recife. O técnico Cléber Xavier, pressionado pela torcida, tenta encontrar soluções, mas a escassez ofensiva é evidente. Desde que assumiu o comando da equipe, o time marcou apenas nove gols em 13 partidas, com média inferior a um gol por jogo (0,69).

O jejum dos centroavantes é o retrato mais claro da fase ruim: Deivid Washington não marca há 12 jogos, Tiquinho Soares desde abril, e Luca Meirelles segue zerado. Neymar, usado como falso 9 em algumas ocasiões, marcou contra o Flamengo, mas não conseguiu repetir o desempenho nos jogos seguintes.

Em meio a críticas e protestos da torcida, o elenco santista ganhou folga no domingo e se reapresenta na terça-feira, no CT Rei Pelé. A próxima partida será na segunda-feira (4), às 20h, contra o Juventude, no Morumbis ? confronto direto contra um concorrente na parte de baixo da tabela e tratado internamente como decisivo.