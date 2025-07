Santos marcou 46% de seus gols nos últimos 15 minutos das partidas pelo Brasileiro

Apesar da fase instável e da permanência na zona de rebaixamento após 17 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Santos tem se mostrado um time perigoso nos minutos finais das partidas. Dos 13 gols marcados até aqui na competição, seis aconteceram após os 75 minutos de jogo ? ou seja, 46% dos tentos santistas saíram no último quarto de hora, incluindo os acréscimos.

O dado chama atenção especialmente pela escassez ofensiva da equipe, que vive um jejum de seus centroavantes. Ainda assim, em momentos decisivos e com o relógio apertando, o Peixe tem encontrado forças para balançar as redes.

Na rodada mais recente, por exemplo, contra o Sport, Gabriel Bontempo empatou o duelo aos 88 minutos, mantendo o padrão dos gols tardios. Antes disso, Tiquinho havia dado assistência para João Basso marcar aos 79. Na derrota para o Internacional, Barreal descontou aos 91. Contra o Fortaleza, na emocionante vitória por 3 a 2 fora de casa, um gol contra de João Ricardo saiu aos 92. Diante do Bragantino, Deivid Washington descontou aos 94. E no jogo contra o Bahia, Pituca salvou o empate aos 81.

Além desses casos, Neymar também balançou as redes no fim do segundo tempo: aos 84 minutos, garantiu a vitória sobre o Flamengo, no Morumbis.

Final de jogo na Ilha do Retiro. pic.twitter.com/Fyz8786pm2 ? Santos FC (@SantosFC) July 26, 2025

O bom desempenho nos minutos finais contrasta com o momento ruim do time como um todo. Após o empate com o Sport e a vitória do Vasco sobre o Inter, o Alvinegro Praiano voltou ao Z4 e aparece em 17º lugar, com os mesmos 15 pontos do time carioca, que tem um jogo a menos e leva vantagem nos critérios de desempate.

Com centroavantes em jejum ? Deivid Washington não marca há 12 jogos, Tiquinho desde 20 de abril e Luca Meirelles ainda zerado ?, o técnico Cléber Xavier tenta encontrar soluções. Neymar, por vezes usado como falso 9, marcou o único gol do time contra o Flamengo, mas a alternativa não funcionou diante do Mirassol.

A semana livre será de ajustes e cobranças. Suspenso, Rincón está fora da próxima rodada, e Guilherme e Arão devem continuar como desfalques por lesão. Pressionado, Xavier terá que apresentar resultados diante do Juventude, na segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), no Morumbis. O jogo é tratado internamente como uma decisão.