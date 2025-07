Santos defende retrospecto positivo contra times do Z4 do Brasileirão

O Santos volta a campo na segunda-feira diante do Juventude em uma partida fundamental para a sequência do Brasileirão 2025. É um confronto direto da parte de baixo da tabela de classificação. Por enquanto, o Peixe apresenta números positivos contra rivais do Z4.

O Santos já enfrentou dois adversários que estão, atualmente, na zona de rebaixamento. Diante do Fortaleza, no último compromisso antes da paralisação do Brasileirão em virtude do Mundial de Clubes, venceu por 3 a 2 no estádio Castelão, na capital cearense.

Na última rodada, encontrou o Sport, na Ilha do Retiro. Apesar de grandes dificuldades contra o lanterna do campeonato, a equipe paulista arrancou um empate por 2 a 2, após estar perdendo por 2 a 0 com um jogador a menos em campo.

Santos: 3 jogos sem vitória

Diante do Juventude, a missão do Santos é acabar com uma série de 3 jogos sem vitória no Brasileirão. Além do empate contra o Sport, a equipe de Cléber Xavier vinha de derrotas para Internacional e Mirassol.