Reinier de Ridder pega o elevador e chega ao top 5; Tabatha e Amanda trocam posições

No último sábado (26), Reinier de Ridder derrotou Robert Whittaker na luta principal do UFC Abu Dhabi. O resultado, até então o mais expressivo do holandês na empresa, o fez pegar o elevador no ranking dos pesos-médios (84 kg). Anteriormente na 13ª colocação, 'RDR' subiu oito degraus e alcançou o top 5 da categoria, justamente na quinta posição da listagem - atualizada nesta terça-feira (29) no site oficial do Ultimate.

Ex-bicampeão do ONE e invicto no UFC com quatro vitórias, Reinier se aproximou de vez do pelotão de elite da categoria e, agora, se vê como um dos postulantes ao título ao lado de nomes como Caio Borralho e Nassourdine Imavov. Por sua vez, Whittaker perdeu duas posições e agora figura na sétima colocação. Aos 34 anos e agora dois reveses consecutivos, o ex-campeão australiano se afastou consideravelmente de um eventual 'title shot' - ao menos no futuro próximo.

Troca de posições entre brasileiras

Pelo card preliminar, o único duelo 100% verde-amarelo do evento ficou por conta das mulheres. Com uma vitória impactante via nocaute técnico, Tabatha Ricci avançou três posições e agora é a sétima colocada no ranking dos pesos-palhas (52 kg). Derrotada na ocasião, Amanda Ribas perdeu o exato mesmo espaço e, em uma 'troca de guardas' com 'Baby Shark', agora desponta na décima posição da categoria.

Além do UFC Abu Dhabi

Para além de outras mudanças relacionadas ao UFC Abu Dhabi, como a ascensão de nomes como Bogdan Guskov e Martin Buday, a atualização dos rankings trouxe modificações inesperadas. Na categoria dos leves (70 kg), por exemplo, Charles 'Do Bronx' caiu da terceira para a quarta posição, cedendo sua vaga para Max Holloway, que subiu um degrau mesmo sem vencer.

Poirier de volta?

Ainda entre os leves, outra surpresa. Recém-aposentado e anteriormente retirado do top 15, Dustin Poirier surgiu novamente no ranking, na 11ª posição. A presença de 'The Diamond' rapidamente levantou um debate entre os fãs. Ainda não se sabe, porém, se isso seria um indício de um retorno do americano à ativa ou simplesmente um equívoco no site oficial do UFC.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok