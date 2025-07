Real Madrid anuncia nova numeração do atacante Kylian Mbappé

O Real Madrid oficializou, nesta terça-feira, que Kylian Mbappé vestirá a camisa 10 a partir da temporada 2025/26. A confirmação veio por meio da atualização da lista de jogadores no site do clube e em suas redes sociais. O atacante francês, que usou a 9 em sua temporada de estreia, herdará o número icônico deixado por Luka Modric, que se transferiu para o Milan.

Mbappé já havia dado pistas da mudança na última semana, quando publicou apenas o número "10" em suas redes sociais. Agora, ele passará a usar o mesmo número que carrega na seleção francesa, onde brilhou nas Copas de 2018, quando foi campeão, e de 2022, como vice.

Durante a maior parte de sua trajetória no Paris Saint-Germain, Mbappé atuou com a camisa 7 ? número que pertence atualmente ao brasileiro Vinícius Júnior no Real Madrid. Assim, em sua chegada ao clube espanhol, o francês assumiu a camisa 9, vaga desde a saída de Karim Benzema, em 2022.

Segundo a imprensa francesa, a decisão de entregar a 10 a Mbappé partiu do próprio Real Madrid. O atacante, satisfeito com a 9, não teria solicitado a mudança, mas o clube avaliou que a nova numeração pode impulsionar ainda mais as vendas de camisas.

A camisa 10 carrega peso histórico no Real Madrid. Antes de Mbappé, ela foi usada por lendas como Ferenc Puskás e mais recentemente por Modric, que a vestiu por oito temporadas. Com a mudança, a 9 ? já vestida por ídolos como Di Stéfano, Ronaldo e Cristiano Ronaldo ? ainda não tem um novo dono definido.

No elenco atual, as demais numerações dos atacantes permanecem inalteradas: Vinícius Júnior segue com a 7, Rodrygo com a 11, Endrick com a 16 e Brahim Díaz com a 21.

A expectativa da diretoria merengue é de que a camisa 10 de Mbappé se torne um dos produtos mais procurados da temporada. Com uma legião de fãs ao redor do mundo, o francês chega ao seu segundo ano no clube cercado de responsabilidade e prestígio ? agora com o número que simboliza sua importância também fora das quatro linhas.

Em sua temporada de estreia no clube espanhol, Kylian Mbappé marcou 44 gols e distribuiu cinco assistências, em 59 partidas disputadas. No período, conquistou a Copa Intercontinental de Clubes e a Supercopa da Europa.