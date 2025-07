Quem entra mais pressionado no Dérbi na Copa do Brasil? Colunistas debatem

Quem entra mais pressionado no Dérbi entre Palmeiras e Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil?

No UOL News Esporte, os colunistas Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debateram a questão e destrincharam o primeiro confronto dos rivais em mata-mata desde a final do Paulistão.

Arnaldo: Os dois entram pressionados, mas por motivos distintos

Os dois entram pressionados por motivos bem diferentes. O Palmeiras por um motivo mais específico — a falta de bons jogos decisivos recentes, sobretudo contra o Corinthians. É uma preocupação. O Palmeiras está em débito nesse tipo de jogo. O Corinthians está em débito em todas as frentes possíveis — esportiva, financeira, institucional. E é a única frente do ano.

Quando um time entre num clássico considerado azarão ou menos favorito, a pressão já está normalmente do lado do favorito, do melhor, do mais forte, que é o caso do Palmeiras. A eliminatória tem suas particularidades, como a questão do mando, onde é o primeiro jogo, onde é o segundo jogo. O Corinthians entra mais pressionado no primeiro jogo, mas o Palmeiras entra mais pressionado para se classificar no confronto geral.

Arnaldo Ribeiro

Lavieri: O barulho será gigantesco nos dois lados

Vamos imaginar os dois cenários. O Corinthians eliminado, campeão brasileiro não vai ser, já tá fora da Sul-Americana, teria o resto do ano pra ficar brigando pra ser sétimo, oitavo colocado, com uma pressão de não ter o calendário apertado, de poder descansar, de ter tempo pra treinar. Então, seria algo assim bem ruim o Corinthians ser eliminado pelo Palmeiras agora.

Se o Palmeiras perder, de novo, terá perdido dois mata-matas para o Corinthians esse ano — é um absurdo. O Corinthians devendo salário, sem o mesmo elenco que o Palmeiras, e o Palmeiras perder — como é possível?! Só que o Palmeiras vai ter o Brasileirão e Libertadores para disputar, e o Corinthians tem a votação do impeachment.

É muito difícil falar quem entraria numa crise maior em caso de eliminação, quem entra mais pressionado. Os dois têm muitas questões. É difícil apontar um só, mas vou ficar com o Corinthians, mas por 51% a 49%. O barulho vai ser gigantesco nos dois lados.

Danilo Lavieri

