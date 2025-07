Próximo reforço? Veja os números de Khellven, lateral que está em negociação com o Palmeiras

O Palmeiras está negociando a contratação do lateral direito Khellven, do CSKA Moscou, da Rússia. O jogador de 24 anos foi vendido pelo Athletico-PR ao time russo no segundo semestre de 2023 e está lá desde então. Na atual temporada russa (2025/2026), o brasileiro disputou apenas um jogo de três possíveis.

Khellven esteve em campo, pela última vez, na vitória do CSKA por 1 a 0 sobre o Krasnodar, pela final da Supertaça da Rússia. Na oportunidade, ele começou no banco de reservas e foi acionado apenas aos 38 minutos do segundo tempo. Depois disso, ficou à disposição do time nos dois jogos seguintes pela Liga Russa, mas não ganhou minutos.

Ao todo, pelo CSKA, ele disputou 63 jogos, marcou cinco gols e deu 13 assistências. Em duas temporadas disputando a Liga Russa, o jogador disputou 47 jogos, sendo 39 como titular. De acordo com dados do Sofascore, além disso, foram quatro gols, dez assistências e 11 grandes chances criadas, além de 52 passes decisivos.

Khellven disputando a Premier Liga pelo CSKA: ?? 47 jogos (39 titular)

?? 4 gols

?? 10 assistências (!)

? 11 grandes chances criadas

? 52 passes decisivos

?? 33% acerto no cruzamento (!)

? 77 desarmes (!)

?? 34 interceptações

Na imprensa russa, veicula-se que Khellven pediu para ser negociado. O jogador tem contrato com o CSKA até o meio de 2028, mas vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. A Gazeta Esportiva apurou que há a expectativa de que a negociação seja fechada ainda nesta semana

O mapa de calor, além de mostrar maior atuação pelo lado direito, mostra poder ofensivo do lateral, com presença constante no campo de ataque. Khellven chegaria ao Palmeiras para reforçar o elenco, que perdeu nos últimos dias o lateral Mayke, contratado pelo Santos. O jogador teria como concorrentes Giay e Marcos Rocha.

Giay, no momento, é titular do técnico Abel Ferreira. Ele chegou ao clube no meio do último ano. Já Marcos Rocha, desde 2018 no Verdão, vive em 2025 seu último ano de contrato. O vínculo do veterano se encerra em dezembro.