Pimblett esnoba Tsarukyan e faz apelo por luta com Justin Gaethje

Invicto no UFC com sete vitórias consecutivas, Paddy Pimblett já projeta grandes desafios para sua próxima aparição no octógono. Em entrevista ao programa 'One On One', o britânico descartou um confronto contra Arman Tsarukyan, ex-número um do ranking dos leves (70 kg), e manifestou preferência por enfrentar Justin Gaethje, veterano com forte apelo popular.

Segundo Pimblett, o interesse por Gaethje vai além do aspecto esportivo: trata-se de uma luta com grande repercussão comercial e potencial de entreter o público. Já sobre Tsarukyan, o inglês foi direto ao minimizar sua relevância, alegando falta de carisma e insinuando que o armênio teria evitado um duelo com Islam Makhachev ao se retirar do UFC 311, alegando lesão.

"O Arman é um ótimo lutador, mas ninguém se importa com ele, sabe? As pessoas olham pra ele e pensam: 'Você se cagou todo pra lutar com o Islam. Fala muito, mas não cumpre'. Já o Justin todo mundo conhece - ele é um porradeiro. Se você vai lutar com ele, sabe que será guerra. E ele é uma lenda. O Arman não é. Eu adoraria enfrentar outra lenda como o Gaethje", afirmou Paddy.

Sem reciprocidade

Apesar do entusiasmo do britânico, Gaethje demonstrou total desinteresse na proposta. Em entrevista recente à 'ESPN', o americano deixou claro que não pretende aceitar lutas fora da rota direta pelo cinturão, e que um duelo contra Pimblett não está nos seus planos.

Atualmente, o ex-campeão interino vem de uma vitória expressiva sobre Rafael Fiziev e se considera pronto para disputar o título da divisão - agora nas mãos do georgiano Ilia Topuria, outro rival declarado de Paddy.

"Se esse é o caminho que querem que eu siga, então acredito que não precisam mais de mim. Sei que pode parecer mesquinho ou algo assim, mas estou em terceiro no ranking. Tenho três vitórias nas últimas quatro lutas. O campeão queria me enfrentar. Aí ele desiste do cinturão, colocam outro cara, e dão a luta para alguém com duas vitórias e duas derrotas", declarou o ex-campeão interino à 'ESPN', afastando de vez a possibilidade de encarar o britânico.

Mesmo com a negativa, Pimblett segue confiante de que enfrentará Topuria em breve - e pelo título. Para ele, com a aposentadoria de Jon Jones, esse pode ser o maior duelo possível para o UFC promover atualmente.

