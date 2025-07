Paulo Borrachinha afirma que não depende do apoio brasileiro: "Prefiro o hate"

Sempre conhecido por declarações polêmicas, Paulo 'Borrachinha' voltou a chamar atenção fora do octógono. Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o peso-médio (84 kg) do UFC afirmou que não se sente representado pelo público brasileiro e que, na verdade, prefere ser alvo de críticas a receber apoio. Segundo ele, o "hate" tem mais valor no cenário atual das redes sociais e até impulsiona seu desempenho.

O mineiro também atribuiu essa cobrança a uma suposta carência por parte da torcida nacional, que, segundo ele, busca desesperadamente por ídolos. Apesar das críticas, o atleta reforçou seu vínculo pessoal com o país, destacando que familiares e membros de sua equipe são brasileiros, mas reiterou: o esporte, em sua visão, é internacional.

"Não quero esse apoio deles, não. Sinceramente. Pode continuar aí. Quanto mais hate, melhor. O hate move muito mais a rede social e engajamento, seja aonde for, do que o amor. De verdade, eu não preciso do público do Brasil. Eu acho que ninguém do UFC precisa. Vai fazer o que lá? Vai vender produto, ticket, pay-per-view? Não acho que faz sentido", disparou.

Recuperação após fase turbulenta

As declarações surgem em um momento de retomada na carreira do brasileiro, que atravessava uma fase irregular na organização. Antes de seu compromisso mais recente, acumulava quatro derrotas - para Israel Adesanya, Marvin Vettori, Robert Whittaker e Sean Strickland - nas últimas cinco apresentações, além de lidar com longos períodos de inatividade.

No entanto, o lutador voltou a vencer de forma convincente ao superar Roman Kopylov no UFC 318, com uma performance sólida que reacendeu sua confiança e reforçou seu nome entre os principais da divisão dos médios. O resultado positivo também serviu de combustível para o discurso provocador - e estratégico - que parece mirar tanto a torcida quanto futuros adversários.

