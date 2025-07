Palmeiras vence Cruzeiro com um a mais e amplia vantagem na liderança do Brasileiro sub-17

O Palmeiras venceu o Cruzeiro, por 3 a 2, na tarde desta terça-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Juan Francisco (duas vezes) e Juan Gabriel anotaram os gols para o Verdão, enquanto Filipe Melere e Pietro marcaram para o time mineiro, na Arena Barueri.

O Palmeiras jogou com um a mais desde os 31 minutos do primeiro tempo, após expulsão de Vitor Hugo. Com este resultado, o Verdão ampliou a vantagem na liderança da tabela, com 28 pontos, deixando a Raposa para trás, com 24.

Os gols do jogo

O Palmeiras abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. Wesley recebeu de Niakson pela direita, avançou até a entrada da área e cruzou a bola, que passou pela defesa do Cruzeiro e sobrou para Juan Francisco. O atacante soltou a pancada e estufou a rede para colocar as Crias da Academia em vantagem.

O Cruzeiro ficou com um a menos em campo a partir dos 31 minutos após expulsão de Vitor Hugo por falta dura em Luis Pacheco. Sete minutos depois da expulsão do time mineiro, o Verdão fez mais um. Aos 38, Wesley cobrou escanteio na medida, mandando na cabeça de Juan Francisco. O camisa 9 desviou e ampliou o placar.

Mesmo com um a menos, o Cruzeiro diminuiu antes do intervalo. Filipe Melere aproveitou um erro na saída de bola, recuperou a posse e bateu da entrada da área no canto de Luiz Fernando.

Na segunda etapa, o Palmeiras ampliou aos 14. Niakson ficou com a sobra na direita, cruzou na hora e Juan Gabriel marcou de cabeça. A Raposa diminuiu o prejuízo aos 19. Luccas Ramon derrubou Nycolas na área e o árbitro marcou o pênalti. Pietro, na cobrança, mandou no canto de Luiz Fernando.