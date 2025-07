Palmeiras negocia contratação de lateral direito ex-Athletico-PR após saída de Mayke

O Palmeiras já definiu o nome para substituir Mayke, de saída para o Santos. Trata-se do lateral direito Khellven, ex-Athletico-PR e que defende o CSKA Moscou, da Rússia.

A Gazeta Esportiva apurou que o Verdão já iniciou negociação para contratar o atleta de 24 anos, que está no time russo desde 2023. Ao todo, ele soma 63 partidas pela equipe, com cinco gols e 13 assistências.

Formado nas categorias de base do Athletico-PR, Khellven defendeu o Furacão por quatro anos. Pelo time paranaense, o lateral distribuiu 22 assistências e balançou as redes sete vezes em 166 aparições.

Ele chegaria para reforçar a lateral direita do Palmeiras, enfraquecida após a saída de Mayke. No momento, o técnico Abel Ferreira conta no setor com Giay e Marcos Rocha, que não deve renovar seu contrato, previsto para se encerrar em dezembro.

Outra opção para reforçar o setor é o jovem Gilberto, que atualmente defende a categoria sub-20 do clube palestrino. O atleta, inclusive, teve seu vínculo ampliado até o final de 2027.

Caso a negociação se concretize, Khellven será a segunda contratação do Palmeiras na atual janela de transferências. No último dia 9, o clube confirmou a chegada do paraguaio Ramón Sosa.