Palmeiras encontra solução caseira para ajustar elenco em meio a desfalques e saídas

Abel Ferreira ainda tenta encontrar o melhor Palmeiras após as saídas e desfalques que teve após a Copa do Mundo de Clubes. Apesar de ter saídas em outros setores, o foco estava voltado para o ataque, que ficou desfalcado com a transferência de Estêvão para o Chelsea. A saída da Cria da Academia abriu espaço para um reajuste e promoção de outro jovem: Riquelme Fillipi.

Sem Estêvão, Facundo Torres passou a jogar pelo lado direito, que é onde tem maior desempenho e por onde jogada em seu último clube, o Orlando City. Para a esquerda, Felipe Anderson foi o escolhido, mas lesionou-se contra o Fluminense e virou desfalque contra o Grêmio.

Com isso, Luighi ganhou uma chance entre os titulares contra o Tricolor gaúcho. Para este lado, outra opção também é Ramón Sosa, com quem Abel toma mais cuidado, já que vinha de um período de férias antes de se juntar ao elenco palmeirense.

Pelo lado direito, o Palmeiras ainda ganhou outra opção: Riquelme Fillipi. O atacante de 18 anos tem treinado com os profissionais e foi relacionado para os jogos contra o Atlético-MG e Grêmio, mas só ganhou sua primeira chance no time principal nesse último compromisso, ao entrar no lugar de Facundo Torres, aos 37 do segundo tempo.

"O Facundo voltou à posição para qual nós o contratamos, que é para jogar pela meia esquerda. Quando não temos ele, temos agora o Riquelme. Dizer que estamos mais fortes não posso dizer isso em função do que foram as saídas. Mas, arranjamos soluções dentro para continuar a competir nos torneios que estamos", disse após a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio.

Nesta janela de transferências, o Palmeiras perdeu o lateral direito Mayke (Santos), o goleiro Mateus (Alverca), o zagueiro Naves (Alverca, empréstimo), o meio-campista Richard Ríos (Benfica) e o atacante Estêvão (Chelsea). Além disso, o Verdão também perdeu Paulinho, que passou por cirurgia na perna direita para corrigir a lesão na tíbia, com a qual vem sofrendo desde o ano passado.

Por outro lado, Abel Ferreira também promoveu outro jovem à equipe principal: o goleiro Aranha, que agora vira a terceira opção à meta alviverde.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Corinthians, em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.