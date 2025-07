Onde vai passar Grêmio x Fortaleza pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Grêmio e Fortaleza se enfrentam na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Grêmio nunca perdeu para o Fortaleza como mandante, tendo jogado contra o adversário desta noite em duelos do Brasileirão e Copa do Brasil. O Tricolor tem oito vitórias e dois empates no histórico do confronto.

Apesar disso, a equipe comandada por Mano Menezes busca reverter uma sequência de quatro jogos sem vencer. Na rodada passada, o Grêmio perdeu para o Palmeiras por 1 a 0.

O Leão do Pici voltou a vencer no Brasileirão após péssima sequência. Na rodada passada, os comandados de Renato Paiva receberam o Red Bull Bragantino e venceram por 3 a 1.

Grêmio x Fortaleza -- Campeonato Brasileiro 2025