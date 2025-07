Onde vai passar Botafogo x RB Bragantino pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

Botafogo e Red Bull Bragantino entram em campo hoje, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Botafogo superou o Capital na fase anterior da Copa do Brasil. O Glorioso venceu com placar de 4 a 1 no agregado.

O Red Bull Bragantino superou o Criciúma na fase anterior. O Massa Bruta perdeu o jogo de ida por 1 a 0, mas goleou por 6 a 0 em Bragança Paulista e garantiu a vaga.

Botafogo x Red Bull Bragantino -- Oitavas de final da Copa do Brasil