Novo reforço, Carrascal é aguardado pelo Flamengo nesta quarta

A enorme janela de transferências do Flamengo ainda não acabou. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro aguarda a chegada do meio-campista colombiano Jorge Carrascal, que estava atuando no Dínamo de Moscou, da Rússia. Após desembarcar no Brasil, o jogador fará exames médicos antes da assinatura do contrato com o time carioca.

O Flamengo aguardava apenas a liberação da equipe russa para organizar a chegada de Carrascal ao Brasil. Nesta terça-feira à noite, o colombiano vai embarcar em um voo de Moscou, passando por Dubai. Ele desembarcará no Rio de Janeiro na tarde de quarta-feira no Aeroporto Internacional Tom Jobim.

O primeiro desejo

Jorge Carrascal era considerado o primeiro desejo do Flamengo nesta janela de transferência. Entretanto, com as dificuldades do Mengão em fechar o negócio, o clube finalizou outras negociações primeiro. O Rubro-Negro já fechou três reforços nesta "super janela de transferências": o meia Saúl e o lateral direito Emerson Royal, já anunciados, além do atacante Samuel Lino, que chega ao Rio nesta terça-feira para assinar o contrato.

Carrascal iniciou sua carreira em um dos grandes clubes da Colômbia: o Millonarios. Ele teve sua primeira experiência na Europa, através do Sevilla B e o Karpaty, Ucrânia. Depois, ele voltou à América do Sul e defendeu o River Plate por três temporadas.

Ele foi comprado pelo CSKA Moscou em 2022 e desde o ano seguinte estava no Dínamo. Na última temporada, o colombiano marcou oito gols e deu três assistências em 35 jogos, sendo 27 deles como titular.