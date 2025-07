'Muito polivalente': PVC explica como joga Lino, reforço do Flamengo

Jogador mais caro da história do Flamengo, Samuel Lino é um ponta com capacidade de cumprir várias funções em campo, detalhou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

Segundo PVC, Lino pode atuar aberto nos dois lados do campo e até jogar de lateral.

O Samuel Lino vem por dentro na ponta direita ou vem fazer a mesma função do Emerson Royal — ele pode fazer a largura pelo lado do campo. E ele pode jogar como lateral esquerdo na função do Viña ou pela ponta esquerda no lugar do Bruno Henrique.

Não vai dar a mesma profundidade do Bruno Henrique. Ele é um ponta mais de puxar a bola para o pé direito, dar controle, dar domínio, ir para dentro, mas ele pode fazer essas quatro funções.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista ressaltou que a polivalência de Lino faz dele um jogador com uma "capacidade tática gigantesca".

Ele é muito útil porque é polivalente — essa é uma das características mais exigidas do futebol mundial hoje. É vontade de exercer, ter capacidade de exercer múltiplas funções.

Você pode colocar o Lino na escalação sem saber o que ele vai fazer até o jogo começar -- ele tem uma capacidade tática gigantesca.

Paulo Vinícius Coelho

Lino retorna ao Flamengo como a segunda contratação mais cara da história do futebol brasileiro (22 milhões de euros mais bônus).

Comprado junto ao Atlético de Madrid, Lino tem passagem pelas categorias de base do Mengão, onde conquistou a Copa São Paulo de 2018.

