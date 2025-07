Mayke revela o que motivou escolha pelo Santos e cita sentimento em despedida do Palmeiras: "Dever cumprido"

O lateral direito Mayke se despediu do Palmeiras nos últimos dias e está próximo de ser anunciado pelo Santos. O jogador, que tinha vínculo com o Verdão até o fim deste ano, viu o interesse do Peixe com bons olhos e aceitou a proposta de dois anos e meio para defender o rival. Então atleta com mais tempo no Alviverde, o camisa 12 justificou sua escolha.

"Foi um momento muito difícil, porque estava no Palmeiras há 9 anos, então é um momento é, de decisões. Sempre tomar decisões é muito difícil. Mas, como eu digo, é, futebol é um feito de ciclos. Tem o começo, meio enfim. Então, chegou ao fim. Foi bom para os dois lados, conheci com o Palmeiras, a minha família, é, entrando num consenso. E recebi uma uma proposta é, do Santos", disse à Gazeta Esportiva.

"Foi boa para para mim, para minha família, também não saí de São Paulo. Fez muita diferença também. É, e um novo desafio. Então, estou muito feliz, motivado para ir Santos e e se Deus quiser construir uma grande história lá também", revelou.

No Santos, Mayke irá reencontrar um ex-companheiro de Palmeiras: o meio-campista Zé Rafael, que também deixou o Verdão no início deste ano. Além disso, no Peixe, o lateral, que briga por vaga no time de Cléber Xavier com Igor Vinícius, atuará ao lado de Neymar Jr.

Mayke deixa o Palmeiras depois de nove anos. No clube desde 2017, o lateral soma 319 jogos, oito gols e 18 assistências. No Verdão, é um dos atletas com mais troféus na história, com 12. São três Brasileiros (2018, 2022 e 2023), quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

"O sentimento de dever cumprido. Graças a Deus, consegui fazer uma linda história junto com meus companheiros. Esse foi sempre o meu intuito de fazer história. Consegui e é a gratidão sempre", disse à reportagem.

Em sua passagem no Palmeiras, viu desde o começo a trajetória de Abel Ferreira e sua comissão técnica. Ele resumiu como foi essa relação com os portugueses e valorizou a troca no dia a dia com os jogadores e outros profissionais no clube.

"Foi uma troca muito sadia, muito boa. Me deram conselhos, como eles sempre fazem. Foi uma comissão que me ajudou muito, na minha vida é, profissional e pessoal, então é só gratidão, por toda a comissão, toda diretoria e todos meus companheiros", finalizou.