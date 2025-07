Mauricio destaca sequência no Palmeiras e projeta "decisão" contra o Corinthians pela Copa do Brasil

O Palmeiras enfrenta o Corinthians, nesta quarta-feira, em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O meio-campista Mauricio vem de boa sequência no Verdão na temporada e projetou o clássico.

"A gente vê esse momento de uma maneira muito positiva, não só pelas vitórias consecutivas que tivemos, mas também pelas atuações, com posse de bola, com pressão alta. Isso nos dá muita confiança para os próximos objetivos, agora que temos uma decisão pela frente contra o Corinthians na Copa do Brasil. Encaramos como um duelo muito difícil, mas que temos totais condições de ir lá e fazer um excelente jogo", disse.

Mauricio se firmou entre os titulares do Palmeiras pós-Copa do Mundo de Clubes e aproveita o bom momento da equipe, que vive uma sequência invicta há quatro partidas. Dos compromissos disputados neste período, começou jogando três deles. Além disso, ele soma dois gols - contra Atlético-MG e Fluminense - e uma assistência - contra o Grêmio.

"Estou muito feliz por esse momento, um ano muito especial para mim. Tive um problema no começo do ano com a lesão no ombro, mas consegui recuperar 100%, consegui me dedicar ao máximo para poder voltar e dar conta do recado, assim como nossa equipe também. Somos muito unidos, não temos aquele jogador que sempre sobressai, é o elenco que faz a força, é o elenco que consegue ganhar jogos. Isso vamos demonstrando a cada jogo, a cada partida, somos um grupo muito unido e isso realmente faz a diferença", declarou.

O meia começou a temporada em grande forma, sendo um dos destaques na campanha que levou o Verdão ao vice-campeonato paulista contra o Corinthians. Contudo, ainda na primeira fase, sofreu uma lesão no ombro que o deixou afastado dos gramados. Após o período de recuperação, voltou e manteve o bom momento.

Com dez gols marcados, Mauricio está no top 3 dos artilheiros do Palmeiras no ano. O camisa 18 deve ser mantido entre os titulares no Palmeiras no Derby. O atleta ressaltou o histórico do confronto, mas vê o time em "caminho positivo" para fazer grande jogo.

"Sabemos que é um clássico não só do nosso estado, mas também do Brasil. Todo mundo para pra assistir um jogo como esse, é um jogo muito difícil, mas nós estamos nos dedicando bastante. Tivemos grandes jogos também que nos deram essa confiança e essa tranquilidade de saber que estamos em um caminho positivo para fazer um grande jogo, uma grande decisão", finalizou.