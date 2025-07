Mandante nesta quarta, Corinthians não perde para o Palmeiras em Itaquera há quase três anos

No principal confronto das oitavas de final da Copa do Brasil deste ano, Corinthians e Palmeiras se enfrentam na Neo Química Arena nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida do duelo. Para largar na frente na eliminatória, o Alviverde deverá quebrar um tabu incômodo: o Verdão não vence o Timão em Itaquera há quase três anos.

A última vez que o Palmeiras venceu o Corinthians na Neo Química Arena foi em 13 de agosto de 2022. Com um gol contra do volante Roni, o Alviverde venceu o Alvinegro por 1 a 0, em partida válida pelo Brasileirão daquele ano.

Retrospecto favorável ao Timão

Desde então, o Derby Paulista foi realizado em quatro oportunidades na Neo Química Arena, com uma vitória do Corinthians e três empates. O triunfo alvinegro foi no último Brasileirão, quando o Timão venceu por 2 a 0 com gols de Rodrigo Garro e Yuri Alberto.

Além disso, um dos empates foi no jogo de volta da final do Campeonato Paulista desta temporada. O jogo terminou sem gols, resultado que deu o título estadual do Corinthians contra seu arquirrival, após vencer o Palmeiras por 1 a 0 no jogo de ida, no Allianz Parque.

Rodrigo Coca / Agência Corinthians e Alan Morici / Agência Corinthians

Por fim, no último encontro entre as equipes, deu Palmeiras. O Verdão venceu o Timão por 2 a 0 na Arena Barueri, com gols de Piquerez e Emiliano Martínez, pelo Campeonato Brasileiro.