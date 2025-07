Manchester City anuncia contratação de James Trafford, ex-Burnley

O Manchester City anunciou, nesta terça-feira, a contratação do goleiro James Trafford, que pertencia ao Burnley. O inglês de 22 anos chega ao clube com vínculo de cinco anos, até o final da temporada 2029/30.

O valor da transferência não foi divulgado, mas, segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o reforço do City custou 27 milhões de libras ao clube (aproximadamente R$ 200 milhões).

Esta, no entanto, não será a primeira passagem do jogador pelo gigante inglês. Revelado pelos Citizens, ele fez sua formação nas categorias de base até o elenco sub-23, mas não chegou a integrar o elenco principal.

Após passagens por Accrington Stanley e Bolton Wanderers, ambos da terceira divisão inglesa, Trafford foi vendido ao Burnley, em 2023. Desde então, disputou 73 partidas pelo clube. Além disso, acumula aparições na seleção inglesa sub-23.

Retorno à casa

"Voltar ao City é um momento muito especial e de orgulho para mim e minha família. Este é o lugar que chamo de lar, é um clube realmente especial, com pessoas fantásticas que fazem dele um lugar único para trabalhar e jogar. Estou muito animado e honrado por ter a oportunidade de trabalhar com Pep e com um grupo de jogadores de classe mundial", disse o novo reforço do Manchester City.