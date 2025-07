Makhachev aponta Topuria em liderança do ranking como manobra do UFC: "Marketing"

Apesar de ter Jack Della Maddalena como seu provável próximo adversário, Islam Makhachev mantém Ilia Topuria em seu radar. Em seu entendimento, o UFC trabalha para que, no futuro, uma superluta contra 'El Matador' saia do papel. E a recente 'troca de guarda' na liderança do ranking peso-por-peso da organização pode ter correlação direta com tais intenções de bastidores. Na visão do pupilo de Khabib Nurmagomedov, tudo faz parte de um plano de marketing para elevar ainda mais o interesse e apelo dos fãs por um eventual embate contra o georgiano radicado na Espanha.

O raciocínio de Makhachev pode ter embasamento de quem negocia diretamente com as partes envolvidas. Recentemente, Dana White mudou o tom e abriu as portas para o duelo do russo contra Topuria. Anteriormente, o presidente do UFC era mais comedido e freava a hipotética superluta. Sendo assim, com possivelmente os 'astros se alinhando', Islam enxerga um duelo com 'El Matador' pelo posto de número 1 do ranking peso-por-peso como um cenário possível.

"Bem, é marketing. Eles (UFC) fizeram isso (Topuria número 1) pelo hype. Para 'hypar' a luta. As pessoas já tinham interesse nesse combate. Eles estão fazendo a coisa certa. Nós vamos lutar pelo posto de primeiro lugar (do ranking peso-por-peso)", opinou o wrestler do Daguestão, em entrevista concedida durante a realização do UFC Abu Dhabi e compartilhada pelo perfil da liga voltado para o público da Eurásia nas redes sociais, de acordo com a transcrição do site 'MMA Fighting'.

Rivalidade no ranking peso-por-peso

Além de se alfinetarem publicamente, Topuria e Makhachev também rivalizam em outro aspecto: o ranking peso-por-peso do UFC. Ex-campeão até 70 kg e dominante há tempos, o wrestler russo liderava a listagem até mesmo enquanto Jon Jones estava na ativa. Mas tal soberania foi freada pela ascensão de El Matador.

Após nocautear brutalmente Charles 'Do Bronx' e conquistar seu segundo cinturão em divisões de peso diferentes, o georgiano assumiu a primeira colocação e, hoje, é considerado o melhor lutador do plantel da liga. Desta forma, um hipotético confronto direto entre os dois, além de tirar a rivalidade a limpo, definiria, também, o líder soberano do ranking peso-por-peso do UFC.

