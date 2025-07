Khellven é reforço que o Palmeiras precisa? Comentaristas debatem

O Palmeiras se aproxima da contratação do lateral direito Khellven, revelado pelo Athletico Paranaense e atualmente no CSKA Moscou (RUS). Na Live do Clube, Danilo Lavieri e Leo Suzuki analisaram o possível reforço.

Na última semana, o Palmeiras acertou a transferência de Mayke para o Santos. O jogador se despediu do elenco e dos torcedores no último sábado (26), antes da partida contra o Grêmio.

Agustín Giay e Marcos Rocha são as opções do Palmeiras para a posição. Na base, o jovem Gilberto foi um dos destaques da equipe alviverde na Copinha.

Lavieri: Jogador da base é incógnita e deve ser 3ª opção

[O Abel disse]: 'Quando a gente perdeu o Ríos, o Evangelista já estava aqui há seis meses, a gente já sabia como ele jogava, já sabe como usar o jogador e não precisa de pressa para um substituto'. Eu vejo o movimento do Khellven no mesmo sentido. Tudo indica que o Marcos Rocha vai parar, o Palmeiras já tem o Giay e vai contar com o Gilberto como terceira opção.

Acho um movimento correto. Eu gosto de ter o jogador da base como terceira opção. A base é uma incógnita. Pode ter um Allan, que deu certo, um Figueiredo, que se machucou, um Patrick de Paula, que joga três jogos e se perde. [...] A base é uma incógnita. Não pode ser segunda opção.

Danilo Lavieri

Leo Suzuki: Khellven se encaixa em novo sistema de Abel

Recentemente, no pós-Mundial, o Abel mudou isso [a função do lateral]: ele prende mais o primeiro volante e libera os dois laterais ao mesmo tempo para atacar. É uma mudança para tentar melhorar o time. E o Khellven se encaixa nisso. [...] É um lateral de jogar aberto, pisando na linha lateral, participando do momento ofensivo, chegando à frente e cruzando muito.

Leonardo Suzuki

