Juventude anuncia saída do técnico Claudio Tencati

Nesta terça-feira, o Juventude anunciou a saída do técnico Claudio Tencati. A decisão veio após a derrota por 3 a 0 para o Bahia, no último domingo, que marcou a quinta derrota em sete partidas do treinador no comando da equipe.

Tencati chegou ao Juventude em maio deste ano para a disputa do Campeonato Brasileiro. Desde então, soma cinco derrotas, um empate e somente uma vitória. O treinador deixa o clube na vice-lanterna do Brasileirão, com 11 pontos, apenas à frente do último colocado Sport, que tem 5.

O Esporte Clube Juventude comunica o desligamento do técnico Claudio Tencati do comando da equipe principal. Também deixam o clube os auxiliares Aléssio Antunes e Lucas Leme. Tencati assumiu o comando técnico do Verdão em maio de 2025, para a disputa da Série A. Durante sua... pic.twitter.com/YDvXKcO6fy ? E.C. Juventude (@ECJuventude) July 29, 2025

Além do técnico, os auxiliares Aléssio Antunes e Lucas Leme também não permanecerão compondo a comissão técnica do Juventude.

Veja a nota do Juventude

Tencati assumiu o comando técnico do Verdão em maio de 2025, para a disputa da Série A. Durante sua passagem, demonstrou grande dedicação e total comprometimento com os objetivos do clube.

O Esporte Clube Juventude agradece ao treinador e aos profissionais da comissão técnica por toda a entrega e seriedade no desempenho de suas funções. O clube deseja sucesso na sequência de suas carreiras.