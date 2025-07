Júlia Kudiess revela "sentimento especial" com prêmio na Ligas das Nações

A central Júlia Kudiess, da Seleção Brasileira de vôlei feminino, comentou sobre sua presença no "time dos sonhos" da Liga das Nações, divulgado após o fim do campeonato. O Brasil ficou com a medalha de prata após a derrota para a Itália, por 3 sets a 1.

"Essa seleção do campeonato para mim é muito especial. É claro que não é da forma que eu queria, eu almejava o ouro, mas não deixa de ser especial", comentou, em entrevista para a CBV.

Kudiess ainda falou sobre o desempenho do Brasil e relembrou o período de recuperação após lesão no joelho, sofrida em 2024 durante um jogo contra a Sérvia.

"Falta muito, acho que a gente tem que ajustar muitas coisas, mas não falta vontade. E eu estou muito feliz com o resultado que a gente teve. Independentemente de ter sido a prata, tem muito significado para mim depois de um ano parada", afirmou.

Lesão no joelho

O incidente aconteceu no Maracanãzinho, durante a Liga das Nações. A central saltou e, ao voltar para o chão, se desequilibrou, sentindo o joelho direito. Júlia Kudiess teve que passar por cirurgia para tratar da lesão do ligamento cruzado anterior e microfratura do platô tibial, o que a deixou de fora do resto da VNL e das Olimpíadas de 2024. Após o tratamento, a jogadora conseguiu voltar às quadras em alto nível.

"Foi uma liga das nações muito especial. Acho que consegui além do que eu imaginava que conseguiria, que era voltar em alta performance", disse a atleta.

Na competição, Kudiess foi a maior bloqueadora, anotando 63 pontos no fundamento, quase 20 a mais que a segunda colocada. Contudo, a central acredita que pode evoluir ainda mais como jogadora. "Eu sempre me cobro e acho que isso é bom, porque eu nunca estou satisfeita com o que estou fazendo. Sei que posso melhorar muito em muitos pontos. Então, vocês podem esperar uma Júlia ainda melhor para frente", finalizou.