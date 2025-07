João Félix deixa Chelsea e se junta ao Al-Nassr, da Arábia Saudita

Por Ahmad ElGhannam

(Reuters) - O atacante português João Félix juntou-se ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, vindo do Chelsea, vencedor da Copa do Mundo de Clubes, com um contrato de dois anos, informaram as duas equipes nesta terça-feira.

"Vamos vencer juntos ... João Félix é um Nasraoui", escreveu o Al-Nassr no X, junto com um pequeno vídeo do atacante. "Estou aqui para me divertir e vencer juntos", disse o jogador de 25 anos.

Nenhum dos clubes divulgou detalhes financeiros do negócio, mas a Sky Sports disse que a transferência poderia custar até 43,7 milhões de libras (US$58,17 milhões), consistindo em uma taxa inicial de 26,2 milhões mais 17,5 milhões em possíveis acréscimos.

Félix foi transferido do Benfica para o Atlético de Madri em 2019, quando tinha apenas 19 anos, e depois foi emprestado ao Chelsea para a campanha de 2022-2023, antes de ser emprestado ao Barcelona na temporada seguinte. Ele se transferiu permanentemente para o Chelsea em agosto de 2024.

Depois de apenas seis meses, o Chelsea emprestou o atacante ao Milan antes de sua transferência para a Arábia Saudita.

Félix jogará ao lado do capitão da seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo, no Al-Nassr, que é treinado pelo também português Jorge Jesus.

O time enfrenta o Al-Ittihad nas semifinais da Supercopa Saudita em 19 de agosto.

(Reportagem de Ahmad El Ghannam, no Cairo)