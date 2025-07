Jean Silva surge como favorito contra Diego Lopes para a luta principal do Noche UFC

No dia 13 de setembro, em San Antonio (EUA), Jean Silva e Diego Lopes medirão forças na luta principal do 'Noche UFC'. E o 'fator ranking' parece não influenciar na projeção dos fãs para o desfecho do combate. Afinal de contas, 'Lord', décimo colocado, surge como favorito para o confronto diante do compatriota, atual número 2 dos pesos-penas (66 kg) e ex-desafiante ao título da categoria.

A alcunha de azarão não é novidade para 'Franja' que, na última rodada, contra Alexander Volkanovski, no UFC 314, já detinha tal status. De acordo com o site especializado 'DraftKings', Diego Lopes desponta com uma 'odd' (probabilidade) de +160. Isso significa que caso o investidor aposte R$ 100 no triunfo do manauara e acerte o palpite, terá um lucro de R$ 160.

Por outro lado, Jean Silva surge com uma 'odd' de -192. Sendo assim, para ter lucrar R$ 100 no trunfo do representante da 'Fighting Nerds', o fã de MMA terá que desembolsar uma quantia prévia de R$ 192 e, claro, acertar a projeção. Invicto no UFC e com um 'hype' grande ao redor de seu nome, 'Lord' pode se aproximar de uma disputa de cinturão caso confirme o favoritismo contra Diego Lopes em setembro.

Rivalidade antiga

Antes mesmo de serem escalados para se enfrentarem na luta principal do Noche UFC, Jean Silva e Diego Lopes já possuíam uma rivalidade. Em agosto de 2024, quando ambos estavam em momentos distintos de suas respectivas carreiras, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' relatou um desentendimento com o compatriota nos bastidores de um evento.

De acordo com 'Lord', seu agora concorrente à época entrou no ambiente em que ele estava e cumprimentou todos os presentes, menos ele próprio, o ignorando completamente. Posteriormente, 'Franja' chegou a questionar a versão do representante da Fighting Nerds, mas já havia virado um alvo do compatriota.

