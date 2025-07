Islam Makhachev indica provável data da disputa contra Jack Della Maddalena no UFC

A espera pela oficialização da especulada disputa pelo título meio-médio (77 kg) do UFC entre o atual campeão Jack Della Maddalena e o provável desafiante Islam Makhachev está prestes a terminar. Pelo menos foi isso que indicou o lutador russo do Daguestão (RUS), pupilo de Khabib Nurmagomedov e ex-detentor do cinturão peso-leve (70 kg) do Ultimate.

Em entrevista concedida durante a realização do UFC Abu Dhabi e compartilhada pelo perfil da organização voltado para o público da Eurásia nas redes sociais, Islam Makhachev revelou que o confronto entre ele e Jack Della Maddalena deve ser disputado em novembro. Ainda de acordo com o ex-campeão peso-leve do Ultimate, a confirmação do duelo deve sair em breve, já que as negociações entre as partes estão avançadas.

"Nós já quase concordamos com tudo. Tem 90% de chance da luta acontecer em novembro", revelou Islam, que vai em busca de seu segundo título no UFC após abdicar do cinturão dos leves.

Em Nova York?

Caso se confirme sua previsão, Islam Makhachev deve lutar pelo cinturão meio-médio contra Jack Della Maddalena no 'Madison Square Garden', em Nova York (EUA), local que tradicionalmente sedia os eventos numerados do UFC em novembro e normalmente é capitaneado pelas maiores estrelas da companhia. No ano passado, por exemplo, o show foi liderado por Jon Jones e Stipe Miocic, depois de dois anos consecutivos com Alex Poatan como atração principal - em combates contra Israel Adesanya e Jiri Prochazka.

