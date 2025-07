Inversões e meio: Como Palmeiras pode vencer Corinthians na Copa do Brasil

Corinthians e Palmeiras se enfrentam amanhã (30) na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília) pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na Live do Palmeiras, Danilo Lavieri e Leo Suzuki debateram taticamente como o time alviverde pode encontrar espaços na defesa rival.

Este será o quarto jogo entre os rivais na temporada. Até aqui, foram dois empates - 1 a 1 na primeira fase do Paulistão, e 0 a 0 na volta da final estadual; e uma vitória para cada lado - 1 a 0 para o Corinthians na ida da decisão paulista e 2 a 0 para o Palmeiras no Brasileirão.

O jogo de volta está marcado para o dia 6 de agosto (quarta), no Allianz Parque, também a partir das 21h30.

Lavieri: Facundo Torres tem jogado melhor na direita

O Facundo Torres tem ido bem melhor na direita. Não só pelo gol que ele fez contra o Grêmio, mas tem jogado bem melhor. Veja só: ele jogou a vida toda na direita e rende melhor na direita - que loucura, Abel!

Danilo Lavieri

Leo Suzuki: Palmeiras deve ter espaço no meio

Nos últimos jogos, o Maurício desce para a altura do Evangelista para participar da saída de bola. Isso vai ser muito importante porque o trio da frente - com Garro, Yuri Alberto e Memphis - é muito perigoso com bola, é a chance que o Corinthians tem de machucar o Palmeiras, mas sem bola não ajuda muito.

Um caminho que o São Paulo usou muito é atacar por um lado e atrair o time do Corinthians, [...] e gerar espaços do lado oposto. Nos melhores momentos de São Paulo x Corinthians no Morumbi, o São Paulo faz muito isso: começa atacando pelo lado direito e encontra o Wendell livre do outro lado, ou começa atacando pela esquerda e encontra o Cédric do outro lado.

Leonardo Suzuki

