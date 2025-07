Internacional x Fluminense: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Copa do Brasil

Internacional e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30(de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre-RS, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Fluminense perdeu seus quatro jogos após a boa campanha no Super Mundial de Clubes, sendo o mais recente por 3 a 1 para o São Paulo fora de casa. Assim vem caindo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, em situação semelhante à do Inter.

O time colorado até vinha de três triunfos seguidos, mas sem convencer seu torcedor. No fim de semana, o empate por 1 a 1 com o Vasco, em casa, fez voltar as desconfianças ainda com mais força.

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, vê o Inter com uma vantagem para o duelo.

"Nós voltamos do Mundial sem termos um único dia para descansar. Quem não foi, como o Inter, está com o tanque cheio e isso é uma vantagem sim", disse ele.

O treinador não deu pistas se vai manter o Fluminense no esquema com três zagueiros e pretende divulgar a escalação minutos antes do confronto.

Pelo lado do Inter, o técnico Roger Machado espera uma evolução em relação ao duelo com o Vasco.

"Precisamos entrar em campo ligados, não acreditando que as coisas vão acontecer naturalmente", afirmou.

Para este duelo o Inter terá o retorno do zagueiro Vitão, que cumpriu suspensão diante do Vasco. Mas Roger só vai divulgar a escalação minutos antes do confronto.

Na fase anterior, o Internacional eliminou o Maracanã ganhando os dois jogos: 1 a 0 em casa e 3 a 0 no Ceará. Já o Fluminense despachou a Aparecidense ganhando por 1 a 0 no Maracanã e por 4 a 1 em Goiás.

Onde assistir

O duelo entre Internacional e Fluminense terá transmissão pela TV Globo (TV Aberta), SporTV (TV Fechada), Premiere (Pay-per-view) e Amazon Prime (Streaming).

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL-RS X FLUMINENSE-RJ



Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 30 de julho de 2025 (Quarta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)



VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Internacional: Sergio Rochet, Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Alexandro Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Johan Carbonero; Rafa Borré



Técnico: Roger Machado

Fluminense: Fábio, Thiago Silva, Juan Freytes e Manoel; Samuel Xavier, Martinelli, Facundo Bernal, Nonato e Renê; Yefferson Soteldo e Germán Cano



Técnico: Renato Gaúcho