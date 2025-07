Guto Miguel conquista mais um ponto no ranking mundial de tênis

Guto Miguel conquistou seu segundo ponto no ranking mundial da ATP, nesta terça-feira. O jovem atleta venceu, por 2 sets a 0, seu jogo de estreia no M15 de Joinville contra o italiano Andres Ciurletti. Natural de Goiás, Guto é apontado como uma das principais promessas do tênis brasileiro.

Na semana passada, durante o Brasil Tennis Classic, torneio disputado em São Paulo, o tenista havia comemorado a conquista de seu primeiro ponto na ATP, após vencer o compatriota Enzo Kohlmann.

Além disso, o goiano conquistou seu primeiro título da carreira na etapa de São Paulo, ao vencer a chave de duplas ao lado de seu irmão, Luís Felipe Miguel. Em Joinville, os dois voltam a formar parceria para disputar o torneio.

Os irmãos Guto e Luis Felipe Miguel conquistaram juntos o primeiro título profissional da carreira. Eles foram campeões de duplas do UTF M25 de São Paulo, neste sábado (26). Na decisão, eles venceram os argentinos Tadeo Meneo e Bautista Vilicich, por 6/1 6/2. pic.twitter.com/MEUOIKB8iM ? CBT (@cbtenis) July 26, 2025

O próximo adversário de Guto Miguel em Joinville será o vencedor do confronto entre Kohlmann e Pedro Almeida. O ITF M15 de Joinville tem premiação de 15 mil dólares e pontos válidos para o ranking da ATP. Os jogos acontecem até o dia 3 de agosto.