Grêmio busca reabilitação para manter tabu diante do Fortaleza e 'respirar' no Brasileirão

Grêmio e Fortaleza entram em campo nesta terça-feira, às 20h30, na Arena, em Porto Alegre, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi adiada por conta do calendário apertado e marca um confronto direto entre dois times que lutam para se afastar da zona de rebaixamento.

O Grêmio vive um momento delicado na competição. Com 17 pontos e ocupando a 14ª colocação, vem de quatro jogos sem vitória e acumula dificuldades para apresentar um desempenho consistente. No sábado, perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, em São Paulo, resultado que ampliou a pressão sobre o trabalho do técnico Mano Menezes.

Embora tenha dois jogos a menos que a maioria dos adversários, o Grêmio já não conta com margem confortável para tropeços. O desafio de equilibrar o calendário com a necessidade urgente de pontuar deixa o time em alerta, especialmente diante de adversários que vivem situação semelhante na tabela.

Mano Menezes terá novamente de lidar com uma série de desfalques. Permanecem fora por lesão André Henrique, Monsalve, Cuéllar, João Pedro e Rodrigo Ely. Além disso, Cristaldo e Villasanti, dois nomes fundamentais na construção do meio-campo, são dúvidas. A limitação no elenco tem impactado diretamente o rendimento do time, que alterna momentos de posse com pouca efetividade ofensiva.

"É um jogo na nossa casa que temos que voltar a vencer", afirmou Mano Menezes após a última rodada. A Arena, que já foi trunfo, agora se torna de cobrança: o torcedor exige resposta.

Do lado visitante, o Fortaleza tenta transformar em ponto de virada a vitória por 3 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no fim de semana. O resultado encerrou uma sequência de oito partidas sem vencer no Brasileirão. Com 14 pontos, o clube cearense ocupa a 18ª posição e precisa vencer para deixar o Z-4, ainda que dependa de combinações de resultados paralelos.

O técnico Renato Paiva também sofre com baixas importantes. Estão fora João Ricardo, Brenno, David Luiz, Moisés e Gustavo Mancha. A principal ausência é de Pochettino, que se lesionou diante do Red Bull Bragantino. Lucca Prior deve ser o escolhido para assumir a função no meio-campo. Em contrapartida, o retorno de Lucero e Martínez - que cumpriram suspensão na rodada passada - dá mais profundidade ao setor ofensivo.

Paiva reconhece que o momento ainda é de construção, mas vê sinais positivos. "Foi um bom sinal, mas não é definitivo", afirmou o treinador, destacando que a equipe começa a apresentar o que ele considera um padrão mais claro, especialmente em termos de organização ofensiva e defensiva. "Ter tempo para treinar é fundamental", reforçou.

O histórico do confronto, no entanto, não favorece o Fortaleza. Em dez partidas com mando do Grêmio - oito pelo Brasileiro e duas pela Copa do Brasil - o clube cearense nunca venceu. Foram sete vitórias gaúchas e três empates. O último duelo entre as equipes foi pelo Brasileirão de 2024, quando o time gaúcho venceu por 3 a 1, tirando os visitantes da liderança naquela ocasião.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X FORTALEZA

GRÊMIO - Tiago Volpi; Igor Serrote, Wagner Leonardo, Gustavo Martins e Marlon; Dodi, Alex Santana e Riquelme (Villasanti); Cristian Olivera, Braitwaite e Pavón. Técnico: Mano Menezes.

FORTALEZA - Magrão; Tinga, Kuscevic, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Lucas Sasha (Martínez), Matheus Pereira, Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho e Lucero (Deyverson). Técnico: Renato Paiva.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).