Grêmio encerra seca de quatro jogos, vence Fortaleza e respira no Brasileirão

O Grêmio recebeu o Fortaleza em Porto Alegre e venceu por 2 a 1, em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão e ocorrido nesta noite. Os gols dos mandantes foram marcados por Martin Braithwaite (duas vezes), enquanto Deyverson diminuiu.

Com o resultado positivo, o Tricolor Gaúcho voltou a triunfar após quatro jogos na competição (dois empates e duas derrotas). Assim, a equipe comandada por Mano Menezes alcançou 20 pontos, na 14ª colocação.

O Fortaleza, por sua vez, seguiu em situação delicada. O time desperdiçou a chance de escapar da zona de rebaixamento e continuou em 18º, com 14 somados.

O Grêmio retorna aos gramados no próximo sábado (2), contra o Fluminense, pela 18ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h (de Brasília), no Maracanã.

Já o time nordestino visita o Corinthians, no domingo (3), às 16h. O jogo, também válido pela 18ª rodada da competição nacional, será realizado na Neo Química Arena.

Os gols

O placar foi aberto aos 11 minutos, com Martin Braithwaite. O atacante aproveitou a oportunidade e converteu a cobrança de pênalti no centro do gol.

Cinco minutos depois, o atleta voltou a marcar em nova penalidade. Desta vez, optou por finalizar no canto esquerdo de Magrão, que caiu para o outro lado.

Aos 23, ainda da etapa inicial, Deyverson descontou para o Fortaleza. O jogador pegou o rebote após a bola bater na trave e completou para as redes.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 1 FORTALEZA

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS

Data: 29 de julho de 2025 (terça-feira)

Horário: às 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto (RJ) e Marcia Bezerra Lopes (RO)

VAR: Charly Wendy Straub (SC)

Cartões Amarelos: Alysson, Cristian Olivera e Marlon (Grêmio); Magrão, Bruno Pacheco, Breno Lopes, Deyverson, Lucca Prior e Marinho (Fortaleza)

Gols: Martin Braithwaite, aos 11min do 1ºT, e 16min do 1ºT (Grêmio); Deyverson, aos 23min do 1ºT (Fortaleza)

Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins (Camilo Reijers), Kannemann, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti; Riquelme Freitas (Cristian Pavón), Alysson (Edenílson) e Cristian Olivera; Martin Braithwaite. Técnico: Mano Menezes

Fortaleza: Magrão; Eros Mancuso (Emmanuel Martínez), Benjamín Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); José María Herrera (Lucero), Lucas Sasha e Matheus Pereira; Lucca Prior (Yago Pikachu), Breno Lopes e Deyverson (Adam Bareiro). Técnico: Renato Paiva