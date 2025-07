Goiás empata com Remo e desperdiça chance de ampliar vantagem na liderança da Série B

Nesta terça-feira, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás recebeu o Remo na Serrinha e empatou por 1 a 1, com um jogador a mais desde os 47 minutos do primeiro tempo. O gol dos visitantes foi marcado por Pedro Rocha, enquanto Anselmo Ramon deixou tudo igual.

Com o resultado, o Esmeraldino desperdiçou a chance de ampliar a vantagem sobre o vice-líder Coritiba. Assim, seguiu na ponta, agora com 37 somados, dois a mais em relação ao Coxa, que empatou com o Amazonas na rodada. O Remo, por sua vez, subiu para quinto, com 30 pontos. Se vencesse, o time comandado por António Oliveira, que teve a expulsão de Régis nos acréscimos da primeira etapa, ultrapassaria a Chapecoense e entraria no G4 da competição.

O Goiás retorna aos gramados no próximo sábado (2), contra o Amazonas, pela 20ª rodada da Série B. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith. Pela mesma rodada da competição, mas na sexta-feira (1º), o Remo recebe a Ferroviária, às 19h, no Mangueirão.

O gol do Remo foi marcado aos 14 minutos da etapa inicial. Pedro Rocha recebeu ótimo lançamento de Giovanni e, com muita categoria, mandou uma cavadinha para vencer o goleiro Tadeu.

Até que aos 44 do segundo tempo, Anselmo Ramon, de primeira, desviou o passe de Lepu para as redes.