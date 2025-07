Gigantes europeus vão à Ásia para fortalecer marca e ganhar ainda mais fãs

A Ásia se consolidou como um destino estratégico para os grandes clubes europeus que buscam expandir sua presença global e fortalecer suas marcas. Mesmo sem a participação no Mundial de Clubes em 2025, times como Liverpool, Arsenal, Milan e Barcelona intensificam suas turnês de pré-temporada na região.

O continente asiático representa um mercado em franca expansão para o futebol do velho continente, com milhões de torcedores acompanhando as tradicionais agremiações pelas redes sociais, comprando produtos oficiais e assistindo aos jogos pela TV e plataformas digitais. Os amistosos permitem que os times se conectem diretamente com esse público, ampliando o reconhecimento da marca e gerando receita.

Um estudo publicado em 2025 na revista Humanities and Social Sciences Communications analisou o comportamento do público da liga chinesa em plataformas como Tencent Sports e Weibo. A pesquisa indicou que vídeos com momentos emocionantes e imprevisíveis, como jogos com cartões vermelhos, placares elásticos ou resultados surpreendentes, geram picos de audiência. O levantamento reforça a importância da produção de conteúdo esportivo sob demanda e do investimento em experiências digitais no futebol profissional.

Em entrevistas recentes, o CEO do Liverpool FC, Billy Hogan, enfatizou a importância da região asiática para o clube, destacando o engajamento de milhões de fãs nas redes sociais e a realização de atividades comerciais e comunitárias durante a turnê de pré-temporada de 2025.

Ele mencionou que a Ásia é uma região crucial para o clube, não apenas comercialmente, mas também devido à base de fãs leal na região. Hogan afirmou. "Estamos aqui para construir conexões significativas, especialmente para os fãs que talvez nunca tenham a chance de visitar Anfield".

Segundo o Arsenal, a presença de patrocinadores asiáticos, como Emirates e empresas locais de tecnologia, viabiliza toda a logística da viagem.

De acordo com portal do Barcelona do Japão (FC Barcelona Japan), a equipe catalã desembarcou no Japão com expectativa de consolidar uma base ainda maior de torcedores. A mídia japonesa tem dado ampla cobertura à passagem do clube, com destaque para o entusiasmo dos fãs locais, estádios cheios e o carisma de jovens jogadores que estão sendo testados pelo técnico Hansi Flick.

O jornal AS, da Espanha, também enfatiza a recepção calorosa no Japão, apontando que a visibilidade gerada pela turnê é benéfica tanto do ponto de vista esportivo quanto comercial.

Além dos ganhos financeiros e comerciais, as turnês asiáticas funcionam como laboratórios técnicos. Os clubes aproveitam para testar jogadores, experimentar formações táticas e adaptar o elenco em ambientes com estilos de jogo diferentes dos europeus, além de analisar os atletas em campo.

O Barça inaugurou sua turnê asiática com vitória sobre o Vissel Kobe, marcando presença no cenário japonês. O Arsenal ganhou suas duas partidas que fez até aqui, contra Milan e Newcastle, e o Liverpool foi derrotado pelo time italiano.

VEJA O CALENDÁRIO DE AMISTOSOS NA ÁSIA

23 de julho - Arsenal 1 x 0 Milan (Singapura)

26 de julho - Liverpool 2 x 4 Milan (Hong Kong)

27 de julho - Arsenal 3 x 2 Newcastle United (Singapura)

27 de julho - Vissel Kobe 1 x 3 Barcelona (Kobe, Japão)

30 de julho - Yokohama Marinos x Liverpool (Yokohama, Japão)

31 de julho - FC Seoul x Barcelona (Seul, Coreia do Sul)

31 de julho - Arsenal x Tottenham (Hong Kong)

4 de agosto - Daegu FC x Barcelona (Daegu, Coreia do Sul).