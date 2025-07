Fluminense abre venda de ingressos para partida contra o Grêmio; veja valores

O Fluminense abriu nesta terça-feira (29) o check-in de sócios para o jogo contra o Grêmio, marcado para o próximo sábado (2), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Já a venda para o público geral começa na quinta-feira (31), às 10h, tanto pela internet quanto nas bilheterias físicas.

Os sócios têm prioridade de compra, de acordo com a categoria do plano. Quem for adquirir o ingresso pela internet ou em pontos físicos precisa ter feito o cadastro de biometria facial, obrigatório para acessar o estádio. O procedimento deve ser feito no site fluminense.bepass.com.br.

Além disso, os sócios que não fazem parte dos planos "família" poderão adquirir um ingresso adicional com o mesmo desconto do titular, desde que o convidado esteja cadastrado no Portal do Sócio.

O momento do Fluminense no Campeonato Brasileiro é delicado. A equipe comandada por Renato Gaúcho perdeu os quatro jogos disputados desde a volta da competição após o Mundial de Clubes: Cruzeiro (2×0), Flamengo (1×0), Palmeiras (2×1) e São Paulo (3×1).

Com isso, o Tricolor é o único time que ainda não pontuou nesse recorte, além de ter o pior saldo de gols (-6). Foram apenas dois gols marcados e oito sofridos em quatro partidas.

Antes dessa sequência negativa, o Fluminense ocupava a 5ª colocação na tabela. Agora, caiu para o 12º lugar, com 20 pontos. O duelo contra o Grêmio, no Maracanã, será decisivo para tentar encerrar a má fase e se reaproximar do pelotão de cima.

CHECK-IN ABERTO para as próximas partidas no Maracanã, contra Grêmio e Internacional! Faça seu check-in AGORA em https://t.co/1evH5Ivg7u! pic.twitter.com/qKzYa99N3L ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 29, 2025

Fluminense x Grêmio: preço dos ingressos

Setores Sul e Norte

Inteira: R$ 80



Meia-entrada: R$ 40



Sócios (valores variam): de R$ 0 a R$ 64

Setor Leste Inferior

Inteira: R$ 60



Meia-entrada: R$ 30



Sócios: de R$ 0 a R$ 48

Setor Oeste

Inteira: R$ 120



Meia-entrada: R$ 60



Sócios: de R$ 0 a R$ 96

Maracanã Mais (com buffet e bebidas não alcoólicas)

Inteira: R$ 600



Meia-entrada: R$ 337,50



Sócios Maraca+: R$ 0

Torcida visitante (Norte e Nível 2)

Inteira: R$ 80



Meia-entrada: R$ 40