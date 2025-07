Saídas fazem Flamengo trocar irlandês de Série B por figurões e recordista

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo apertou o pé no acelerador no mercado de transferências. E a chegada de Samuel Lino ao Rio de Janeiro, hoje de manhã, é o principal sinal disso. O motivo da mudança após um início de janela morno? As saídas de Gerson, Wesley e Alcaraz (em definitivo).

Lino será a contratação mais cara da história do clube: 22 milhões de euros fixos (R$ 142 milhões), podendo a chegar a 25 milhões de euros (R$ 161 milhões) com parcelas variáveis.

O elenco ganha mais figurões. A janela já teve o lateral-direito Emerson Royal, o volante Saul e ainda contará com a chegada do meia Carrascal.

Considerando o que já aconteceu no primeiro trimestre, a estimativa do Flamengo é que já tenha gastado algo na casa dos 60 milhões de euros (R$ 388 milhões) no ano, entre direitos econômicos e custos de negociações, como luvas — segundo informou o colunista Rodrigo Mattos.

Entre entradas e saídas de jogadores, há uma folga na casa de 15 milhões de euros (R$ 97 milhões). O departamento de futebol está autorizado a usar esse dinheiro.

E pensar que a primeira tacada do Flamengo depois do Mundial de Clubes tinha sido a tentativa interrompida com o atacante Mikey Johnston, do West Bromwich Albion, da segunda divisão inglesa.

O irlandês custaria cerca de 5 milhões de libras (algo na casa dos R$ 37 milhões). O nome não foi bem recebido, e o movimento foi vetado por Bap após argumento do departamento médico (e pressão pela repercussão ruim).

Qual a proporção da janela

Agora, a janela do Flamengo chama a atenção. Samuel Lino não será o último a desembarcar no Rio nesta semana.

O clube espera Carrascal, após negociação arrastada que deve custar 12 milhões de euros.

Antes, Emerson Royal (que dará coletiva hoje no Ninho do Urubu e custou 9 milhões de euros) e Saúl já foram apresentados à torcida no gramado do Maracanã.

Até agora, só o balancete do primeiro trimestre foi publicado no site do Fla e nele já constavam R$ 99 milhões investidos, considerando compra do percentual de Plata (R$ 28 milhões), a vinda de Juninho (R$ 36 milhões) e as luvas de Danilo (R$ 17 milhões).

Mas os movimentos subsequentes, inclusive com Jorginho, apontam para a estimativa aproximada dos R$ 388 milhões de investimento.

O montante gasto pelo Flamengo ainda não atingiu o nível de 2024, quando bateu um recorde: R$ 415 milhões em direitos federativos, sendo R$ 125 milhões em Carlos Alcaraz, contando também os custos de intermediação.

Samuel Lino será mais caro do que isso.

Desde o início do ano, o Flamengo já queria um meia para ser o substituto de Arrascaeta (Carrascal) e um jogador para a ponta. Poderia ter sido Johnston. Mas Samuel Lino é quem chega ao aeroporto.

O Flamengo ficou mais à vontade para colocar o pé no acelerador após as saídas de Gerson e Wesley. Em valores fixos, os dois geraram juntos R$ 326 milhões de receita para o Fla.

No caso de Gerson, a multa rescisória foi depositada à vista pelo Zenit. Wesley ainda pode render mais R$ 32 milhões em bônus. A contratação de Emerson Royal foi uma reposição para a lateral direita.

Vale lembrar que o Fla também se desfez de Alcaraz. Ou seja, a contratação mais cara não vingou (custou R$ 110 milhões). Agora, abriu caminho e lastro financeiro para outras.

Série histórica de investimentos do Flamengo

2019 - R$ 333 milhões

2020* - R$ 227 milhões

2021* - R$ 139 milhões

2022 - R$ 253 milhões

2023 - R$ 286 milhões

2024 - R$ 415 milhões

*Valores ajustados do calendário gerado pela pandemia