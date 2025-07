Flamengo deve poupar na Copa do Brasil? Colunistas opinam

Diante do Atlético-MG, nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo deve preservar alguns de seus titulares? No Cartão Vermelho, Rodrigo Mattos avaliou que sim.

O colunista recordou que a prioridade aos mata-matas foi determinante para que o Flamengo ficasse fora da disputa pelo título no Campeonato Brasileiro em 2024 - a briga ficou entre Botafogo e Palmeiras na reta final.

O jogo de ida, no Maracanã, é na próxima quinta (31), às às 21h30 (de Brasília). A volta, na Arena MRV, em Belo Horizonte, será no dia 6 de agosto (quarta). Entre as duas partidas, o Flamengo visita o Ceará pelo Brasileirão.

Deve poupar. Faz todo sentido com o que tem sido planejado que é o Brasileiro ser prioridade. É o contrário do ano passado. Ano passado, o Flamengo colocou força máxima contra o Palmeiras [na Copa do Brasil], poupou no Brasileiro quando era líder, contra o São Paulo, perdeu o jogo e a liderança e depois perdeu o fôlego e não disputou o título no final.

Acho que vai fazer o contrário esse ano: priorizar o Brasileiro e deixar a Copa do Brasil em segundo plano - o que faz total sentido. Mas não acredito em um time totalmente reserva.

