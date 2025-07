Ex-São Paulo, Moreira estreia pela equipe principal do Porto

No último domingo, o lateral-direito Moreira, que está emprestado pelo São Paulo, fez sua estreia pela equipe principal do Porto no amistoso contra o Twente, da Holanda, disputado no Estádio do Dragão. Atuando pela primeira vez na casa portista, Moreira entrou no segundo tempo e participou da vitória dos portugueses de virada por 2 a 1.

"Fico feliz com a oportunidade e vou fazer de tudo para agarrá-la. Foi uma sensação incrível entrar no Dragão com a camisa do Porto, e espero ter essa experiência por muitas vezes ainda. Entendo que é o início de um novo trabalho e estou muito motivado para retribuir a confiança que o clube e a comissão técnica têm depositado em mim", disse.

Apesar do costume de atuar pela direita, o atleta foi utilizado pelo lado esquerdo em sua estreia, ao entrar no lugar do nigeriano Zaidu. O jovem de 21 anos relatou não ver problemas em ser escalado nesta posição, visto que já realizou a função em outras oportunidades.

"Me sinto plenamente confortável também como lateral-esquerdo. Joguei muitas vezes nessa função desde a base e até em alguns momentos no profissional do São Paulo, e sei que posso contribuir normalmente com a equipe nos dois lados", diz Moreira.

Reestruturação

Após uma temporada abaixo das expectativas e a eliminação ainda na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Porto tem promovido uma reestruturação em seu plantel e uma mudança no comando técnico, com a saída do argentino Martín Anselmi e a chegada do italiano Francesco Farioli, ex-Ajax.

Moreira, que chegou ao clube português em janeiro, com a temporada em andamento, foi um dos principais nomes do Porto B. O atleta atuou em 11 partidas da equipe na Liga Portugal 2. Agora, foi chamado por Farioli para integrar o elenco principal na pré-temporada.

O contrato de empréstimo de Moreira com o Porto prevê uma opção de compra fixada em 2,5 milhões de euros por 50% de seus direitos.

O próximo compromisso do Porto na pré-temporada será no domingo, novamente no Estádio do Dragão, contra o Atlético de Madrid. A partida também servirá como homenagem a Diogo Jota, atacante português falecido recentemente em um acidente automobilístico.