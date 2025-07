Ex-Botafogo, Thiago Almada é apresentado no Atlético de Madrid e jogará com a camisa 11

Após ter feito muito sucesso no Botafogo, Thiago Almada segue brilhando na Europa. Depois uma curta, mas boa passagem pelo Lyon, o meia argentino foi apresentado nesta terça-feira pelo Atlético de Madrid nesta temporada. O jogador de 24 anos já havia sido anunciado pelo clube espanhol há uma semana.

Quem gostou de ida de Almada ao Atlético de Madrid foi o próprio Botafogo, que ficará com todo o dinheiro da venda do argentino. para o Atlético de Madrid. Ele teve sua transferência ao clube carioca atrelada a uma ida ao Lyon, clube em que atuou por empréstimo nos últimos seis meses.

Thiago Almada, el ?? del Atleti ??? pic.twitter.com/YIbErIeYhK ? Atlético de Madrid (@Atleti) July 29, 2025

Em tese, o valor da transferência deveria ser dividido, mas a situação mudou com o rompimento entre os clubes da Eagle, rede criada por John Textor. Desta forma, o clube carioca, que era dono do passe do meia, ficará com todo o valor de 21 milhões de euros (R$ 135 milhões, na cotação do dia) pagos pelo Atlético de Madrid. As cifras ainda podem chegar a 30 milhões de euros se o jogador alcançar metas previstas em contrato.

Em sua apresentação, Almada recebeu das mãos do presidente do clube a camisa 11, que até então estava sob posse do francês Thomas Lemar. Ele não está nos planos do clube e deve rumar a outro clube nesta temporada.

Sonho de criança

Na sua apresentação, Almada disse que era um sonho atuar pelo Atlético de Madrid, clube por qual tem muito carinho.

"Era meu sonho jogar aqui e por sorte consegui cumprir isso. Escolhi o Atlético de Madrid porque tenho muito carinho pelo clube e pela sua história. Tinha muitos amigos que jogaram aqui e, quando surgiu a oportunidade de vir, não hesitei um instante", afirmou o jogador.

Em sua curta passagem pelo Lyon, Almada disputou 20 jogos pelo clube francês, com dois gols marcados e quatro assistências.